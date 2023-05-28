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Жизнь

Застава на замке: День пограничника отмечают 28 мая. Поздравления в стихах

День пограничника — профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России.

Митинг ко Дню пограничника.
Митинг ко Дню пограничника.
Анна Дедова, altairegion22.ru

Отмечается ежегодно 28 мая.

Поздравления в стихах

На гордую службу вы избраны,

Оберегаете границу страны.

Профессия ваша в почете

И функции очень важны.

Как вам благодарны безмерно

Не выразить даже в словах.

Граница, сказать будет верно,

В надежных и сильных руках.

***

Ты ловишь нарушителей границы,

Ты защищаешь наш глубокий тыл.

Летаешь над заставой зоркой птицей,

Чтобы враг на землю нашу не ступил.

Так будь здоров ты, воин-пограничник,

Удача пусть сопровождает тебя!

Желаю счастья в жизни твоей личной,

И на службе береги себя!

***

С днем пограничника поздравлю

И тебе пожелаю

Удачи, сил, будь свободным, как птица,

Чтобы гордилась тобой граница!

Ранее пограничники из Алтайского края отказались от взятки. Иностранец пытался провезти нескольких товарищей, которым не был разрешен въезд в Россию, и предлагал пограничнику взятку. Взяткодатель предлагал сотруднику пограничного управления 40 тыс. рублей. Сотрудник сделал вид, что принимает деньги.

После передачи взятки, злоумышленника задержали и передали правоохранителям.

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