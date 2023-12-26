Заснул и не проснулся. О причинах внезапной младенческой смерти рассказал алтайский педиатр

Самое страшное, что может случиться для родителей — это внезапная смерть ребенка. Она происходит довольно редко, но тем не менее встречается. Так мать может случайно «приспать» новорожденного во время грудного вскармливания. Подробнее об этом рассказала Любовь Михайлова, заведующая организационно-методическим отделом Центра общественного здоровья в Барнауле.

Редко, но очень страшно

Одна из причин внезапной гибели младенца — его присыпание. Так называют смерть новорожденных детей во время грудного вскармливания. Лежа в кровати, мать может случайно заснуть и навалиться на ребенка грудью или телом, закрыв отверстия носа и рта. В результате удушения ребенок умирает.

По некоторым данным, этот термин привел Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка»: «Приспать или заспать младенца, положить с собою, навалиться на него в беспамятном сне и задушить».

В Древней Руси это была одна из самых распространенных младенческих смертей. Сейчас же, по словам Любови Махайловой, присыпания происходят довольно редко, но тем не менее случаются.

Насилие над детьми. CC0

«Как правило, мамы очень настороженно спят и тут же просыпаются, если чувствуют, что с ребенком что-то случилось. Например, малыш перестал шевелиться или едва слышно плачет. Они тут же подскакивают и проверяют малыша», - рассказывает специалист.

Но есть и исключения. Так провалиться в сон во время кормления могут женщины, злоупотребляющие алкоголем, курением или наркотиками. Это в свою очередь вызывает быстрое засыпание и у ребенка, ведь вредные вещества передаются ему с грудным молоком. В результате он тоже перестает бодрствовать, отчего не может вовремя подать маме сигнал, что что-то не так.

Пугающее состояние

Приспать ребенка могут женщины, страдающие послеродовой депрессией. Порой мамы могут не отдавать себе отчет в действиях и идти на страшные поступки. Так в ноябре в Барнауле молодая мать несколько раз ударила по голове новорожденную дочь, чтобы та успокоилась. При этом женщина нуждалась в психологической помощи и находилась в кризисном центре для женщин, сообщает «КП-Барнаул».

Согласно данным официальной статистики, распространенность депрессивных расстройств в послеродовом периоде составляет 10-15%. Но ввиду того, что многие случаи остаются незамеченными, реальные показатели могут быть выше - до 50% молодых мам.

Страх, депрессия, отчаяние. CC0

На проблемы с психическим состоянием могут указывать такие симптомы, как подавленное настроение, тревожность, раздражительность или необъяснимая агрессия. «Если вы ощущаете подобное состояние, то обязательно нужно обращаться к специалисту: психологу или психотерапевту», - советует Любовь Михайлова.

Послеродовая депрессия может возникнуть у любой женщины, но больше всего ей подвержены матери-одиночки.

«Очень важно, чтобы рядом с мамой был тот, кто мог ей помочь. Например, прибраться в квартире, приготовить еду или посидеть с ребенком. Ведь женщине очень непросто восстановиться после родов, и отдых ей крайне необходим. В идеале, она должна только есть, отдыхать и заботиться о малыше. Тогда и мама будет спокойна, и малыш счастливее», - рассказывает Любовь Михайлова.

Депрессия. Девушка. открытые источники в интернете

Скрытые причины

Также смерть младенца может наступить и от других причин, которые совпали со временем кормления. Казахстанское интернет-издание Zakon.kz приводит случай, когда при заявлении матери о том, что она «приспала» ребенка, вскрытие показывало двустороннюю бронхопневмонию.

Похожая трагедия произошла в конце сентября в Санкт-Петербурге. Отец ребенка обнаружил ночью, что дочь не дышит и вызвал скорую. Малышку госпитализировали, но спасти не удалось.

Сначала медики поставили предположительный диагноз — синдром внезапной детской смерти. Но позже, в результате экспертизы выяснилось, что в крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона. Предположительно, он попал вместе с молоком матери, которая употребляла наркотик.

В любом случае причины смерти младенца устанавливают с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Насилие над детьми. Маленькая девочка. СС0

Профилактика

Специалист дает несколько советов, как обезопасить ребенка во время сна и грудного вскармливания: