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Жизнь

Зарплата мечты, штрафы перевозчикам и почти весенний прогноз. Что произошло в Алтайском крае 2 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Синоптики спрогнозировали на выходные в Алтайском крае очень теплую погоду. Так, 4 февраля будет до 0 градусов. Местами пройдут метели.

◆ Уровень желаемых зарплат в Алтайском крае, по данным HeadHunter, за год вырос сразу на 27%. Сейчас большинство жителей региона хотят зарабатывать 45 тыс. рублей в месяц. И все равно это самая низкая сумма желаемого заработка в Сибири.

◆ Из-за повреждения на трубопроводе в Рубцовске жители 184 многоэтажек остались без горячей воды.

◆ Два архитектора из двух разных барнаульских мастерских приготовили два проекта одного и того же дома. Смотрите, что у них вышло и кто «победил».

◆ На шести автобусных маршрутах в Барнауле при проверке зафиксировали срыв расписания. Перевозчики будут оштрафованы.

◆ Вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, которого обвиняют во взятке, не удалось выйти из СИЗО под домашний арест.

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