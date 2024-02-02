Зарплата мечты, штрафы перевозчикам и почти весенний прогноз. Что произошло в Алтайском крае 2 февраля

◆ Синоптики спрогнозировали на выходные в Алтайском крае очень теплую погоду. Так, 4 февраля будет до 0 градусов. Местами пройдут метели.
◆ Уровень желаемых зарплат в Алтайском крае, по данным HeadHunter, за год вырос сразу на 27%. Сейчас большинство жителей региона хотят зарабатывать 45 тыс. рублей в месяц. И все равно это самая низкая сумма желаемого заработка в Сибири.
◆ Из-за повреждения на трубопроводе в Рубцовске жители 184 многоэтажек остались без горячей воды.
◆ Два архитектора из двух разных барнаульских мастерских приготовили два проекта одного и того же дома. Смотрите, что у них вышло и кто «победил».
◆ На шести автобусных маршрутах в Барнауле при проверке зафиксировали срыв расписания. Перевозчики будут оштрафованы.
◆ Вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, которого обвиняют во взятке, не удалось выйти из СИЗО под домашний арест.
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