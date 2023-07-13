Запрет на самовыгул и ответственность на регионах. Что вошло в резонансный закон о бездомных животных

1

Бродяжки - под ответственность регионов

Согласно законопроекту, регионы теперь могут принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с бездомными животными.

Авторы документа указывают, что данные решения должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», напоминает "Газета.ru".

Ранее против этого закона протестовали зоозащитники. Они опасались, что власти регионов не будут помещать бездомных животных в приют, а также смогут убивать их при отлове или в пунктах временного размещения.

Однако ко второму чтению положение, дающее регионам право не учитывать ряд норм федерального закона, было исключено.