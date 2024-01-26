Запрет на продажу алкоголя, Бийск без воды и эскроу-счета для ИЖС. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

В Алтайском крае введут эскроу-счета для ИЖС
Малоэтажное строительство начало активно развиваться в регионе. Дома строят районами и кварталами.
Законопроект, связанный с ИЖС, предполагает страхование средств на эскроу-счетах до 10 млн рублей. Чем это хорошо и что может пойти не так — читайте в этом материале.
Алкоголь запретили продавать по праздникам в Алтайском крае
Закон приняли в первом чтении.
Теперь алкоголь перестану продавать в День победы, День города и День села. Также депутаты ждут принятия федерального закона по предприятиям общественного питания. Не исключают, что ограничения будут касаться и этих организаций.
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