Запрет на продажу алкоголя, Бийск без воды и эскроу-счета для ИЖС. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В Бийске произошла коммунальная авария , оставившая чуть ли ней весь город без холодной воды. Позднее стало известно, что отключат еще горячую, электричество и отопление. Починить все должны к 16:00. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

В Алтайском крае введут эскроу-счета для ИЖС

Малоэтажное строительство начало активно развиваться в регионе. Дома строят районами и кварталами.

Законопроект, связанный с ИЖС, предполагает страхование средств на эскроу-счетах до 10 млн рублей. Чем это хорошо и что может пойти не так — читайте в этом материале.

Кредит. Ипотека. Покупка дома. CC0

Алкоголь запретили продавать по праздникам в Алтайском крае

Закон приняли в первом чтении.

Теперь алкоголь перестану продавать в День победы, День города и День села. Также депутаты ждут принятия федерального закона по предприятиям общественного питания. Не исключают, что ограничения будут касаться и этих организаций.

Алкоголь. CC0

Что еще почитать?

Один отпуск за 50 лет и 4651 фотонегатив. Чем прославился алтайский фотограф Виктор Садчиков.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале