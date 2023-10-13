15 октября
﻿
Жизнь

Запомните этот солнечный день. Как барнаульцы наслаждались последним осенним теплом в Юбилейном парке

Минусовую температуру обещают в Алтайском крае уже с 13 октября - пока только по ночам. Дальше точно будет только холоднее. Но перед этим природа успела порадовать жарким бабьем летом и роскошной, долгоиграющей золотой осенью. Показываем, как барнаульцы ловили последние теплые лучики в Юбилейном парке.

Юбилейный парк, осень 2023.
Юбилейный парк, осень 2023.
Анна Зайкова

Понимая, что скоро неизменно наступят дожди и холода, горожане хлынули в только что обновленный парк.

Несмотря на будний день, люди массово гуляли с семьями, с собаками, катались на велосипедах среди осеннего пейзажа и собирали желто-оранжевые гербарии.

Отдельная местная достопримечательность - белочки, которые покрасовались перед гостями своими пушистыми хвостиками. Здесь у них даже есть свой штаб.

Сейчас - самое время, чтобы сделать последние запасы на зиму, поэтому угощения зверьки принимают с охотой.

А еще, напоследок перед долгими холодами, молодежный отряд "Движение первых" вооружился мусорными пакетами и перчатками, чтобы привести парк в порядок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость