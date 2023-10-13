Запомните этот солнечный день. Как барнаульцы наслаждались последним осенним теплом в Юбилейном парке

Понимая, что скоро неизменно наступят дожди и холода, горожане хлынули в только что обновленный парк.
Несмотря на будний день, люди массово гуляли с семьями, с собаками, катались на велосипедах среди осеннего пейзажа и собирали желто-оранжевые гербарии.
Отдельная местная достопримечательность - белочки, которые покрасовались перед гостями своими пушистыми хвостиками. Здесь у них даже есть свой штаб.
Сейчас - самое время, чтобы сделать последние запасы на зиму, поэтому угощения зверьки принимают с охотой.
А еще, напоследок перед долгими холодами, молодежный отряд "Движение первых" вооружился мусорными пакетами и перчатками, чтобы привести парк в порядок.