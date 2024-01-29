29 января
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Жизнь

Занятия йогой со щенками корги открыли в России

Предприниматель из Челябинска организовал занятия йогой с корги. Они пользуются большой популярностью, сообщает Shot.

Корги, собака
Корги, собака
СС0

В первые 20 минут посетители занимаются классической йогой, а потом в зал на полчаса впускают щенков и предлагают участникам выполнить дыхательные упражнения.

По словам практиков, собаки помогают улучшить концентрацию внимания и глубже познать свои эмоции.

Общение с собаками происходит по строгим правилам: их нельзя поднимать выше плеч, а если щенку что-то не нравится, нужно поставить его на пол.

Ранее мы писали, какие позы из йоги помогут улучшить сексуальную жизнь.

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