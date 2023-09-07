Заморозки обрушатся на Алтайский край с 8 по 10 сентября

Ожидаются заморозки интенсивностью до минус 2 градусов на территории Алтайского края, сообщают МЧС.
Но дневные температуры будут держаться на значениях от +15 до +23 градусов.
Ранее мягкую предстоящую зиму обещают в Алтайском крае.
В ближайшие трое суток по ночам температура воздуха может опускаться до -2 градусов.
Ожидаются заморозки интенсивностью до минус 2 градусов на территории Алтайского края, сообщают МЧС.
Но дневные температуры будут держаться на значениях от +15 до +23 градусов.
Ранее мягкую предстоящую зиму обещают в Алтайском крае.
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