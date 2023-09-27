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Жизнь

Закон о митингах, губернатор в поликлинике и ипотека 16,5%. Что произошло в Алтайском крае 27 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Депутаты АКЗС приняли поправки в закон о проведении митингов. Фракция коммунистов высказалась против.
  • Виктор Томенко посетил поликлинику, на которую барнаульцы жаловались Ксении Собчак. Судьбой здания, которое не ремонтировали десятки лет, также заинтересовался глава СК РФ.
  • Ипотека стала снова, как месяц назад, дорожать. Ставки доходят до 16,5%.
  • Генерального директора барнаульского мусорного полигона «Эко-Комплекс» обвинили в многомиллионной растрате.
  • В Алтайском крае на 35% выросло число желающих вакцинироваться от гриппа. Прививку уже поставили более семи тысяч человек.
  • В Рубцовске женщина заявила сотрудникам ж/д вокзала, что в ее сумке находится бомба. Однако взрывное устройство при ней не обнаружили. Женщине назначили штраф 20 тыс. рублей.
  • Врачи БСМП №2 рассказали, как и зачем пациентам проводят бронхоскопию и почему чаще всего на процедуру попадают те, у кого уже четвертая стадия рака.
  • Ровно 20 лет назад, 27 сентября 2003 года, произошло землетрясение у Кош-Агача, которое стало одним из самых сильных в истории России и напугало всю Сибирь. Вот несколько фактов о той стихии и ее последствиях.
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