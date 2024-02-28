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Жизнь

Закон для учителя и 7 тыс. рублей за бродячую собаку. Что произошло в Алтайском крае 28 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В марте жителям Алтайского края уже не стоит опасаться ночных морозов. А в некоторые дни будет до +10. Вот прогноз на первый месяц весны.

◆ За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир. Эксперты объяснили, почему они продолжают расти и станут еще выше.

◆ Учителей в Алтайском крае будут защищать от оскорблений: АКЗС собирается дополнить закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» новыми нормами.

◆ 7785 рублей — столько сегодня готовы тратить власти Алтайского края на отлов, стерилизацию и содержание одного бродячего животного. Это не намного больше, чем в 2023-м. Все цифры — здесь.

◆ Cитуация с ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае изменилась — болезнь стала массовой. Почитайте о том, почему ею сегодня рискует заразиться кто угодно, и где узнать свой статус за 15 минут.

◆ В алтайском соколятнике готовятся к массовому пополнению. Смотрите, как выглядят будущие опасные хищники.

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