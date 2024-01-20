21 января
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Жизнь

Закаляемся! Как прошло морозное Крещение - большой фоторепортаж altapress.ru

19 января православные христиане праздновали день Богоявления или Крещения Господня. Фотокорреспондент altapress.ru тоже побывал на купели и заснял несколько кадров.

Крещение - 2024.
Крещение - 2024.
Анна Зайкова

К крещенской купели православные отправились от храма иконы Божией Матери «Знамение» (Знаменский собор).

Накануне утро выдалось прохладным. Однако на огороженной территории с купелью и иорданью уже дежурили представители МЧС, полиции и народной дружины.

Отмечается, что толщина льда была достаточной - 50 см. На реке могли находиться около 20 человек одновременно.

Кому-то окунание давалось с трудом — некоторым приходилось делать передышки между погружениями. Другие же задерживались в воде с таким видом, словно дело происходит в бассейне с подогревом. Но и те, и другие отмечали, что не просто «моржуют».

Ранее altapress.ru показывал, что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — фоторепортаж смотрите тут.

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