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Жизнь

Загробный мир и сфинксы. Барнаульцы смогут узнать больше о Древнем Египте

Завтра, 4 февраля, в государственном художественном музее Алтайского края пройдет лекция об искусстве Древнего Египта. Об этом сообщает altairegion22.

Сфинкс. Египет
Сфинкс. Египет
СС0

Название лекции: лекция «Кто построил пирамиды и другие вопросы искусства Древнего Египта».

На занятии расскажут о пирамидах, сфинксах, что такое Книга мертвых и правда ли, что все искусство египтян посвящено загробному миру.

Лекцию проведет научный сотрудник научно-исследовательского отдела, автор экспресс-курса Виктория Крылова.

Начало в 14:00 по адресу ул. Максима Горького, 16.

Ранее сообщалось, что два бесплатных показа пройдут в барнаульском кинотеатре.

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