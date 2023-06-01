2 июня
﻿
Жизнь

Зачем на Троицу украшают березу и освящают ее ветви

День Святой Троицы будут отмечать все православные 4 июня. Главный символ праздника - береза. Ее наряжают, украшают листвой храмы, а ее веточки освящают и хранят в качестве оберега. Altapress.ru рассказывает, с чем связана эта традиция.

Березы.
Березы.
CC0

Существует несколько причин, почему береза стала символом Троицы.

Первая - историческая. Береза напоминает о дубраве Мамвра, в которой рос большой дуб. Именно под ним Авраам встретился с Богом, который явился к нему в образе ангелов. Данное событие увековечено на некоторых иконах.

Вторая - символическая. Белая береза символизирует возрождение души и ее расцвет. Также она означает единство. Как ветка усыхает в одиночестве, отрезанная от дерева, так и человек погибает вдали от рода и без веры в Бога.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Ветки березы на Троицу освящают во время праздничной службы. Затем их раскладывают в доме на подоконниках, в оконных проемах и подвешивают на дверь.

Люди верят, что освещенные веточки оберегают дом от нечисти и несчастий. А незамужние девушки с их помощью приманивают женихов. Например, вплетали ветви в волосы.

Однако с веточками березы запрещено проводить магические ритуалы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость