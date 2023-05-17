Заботливую совиную маму показали в алтайском заказнике

Бородатую неясыть - хищную птицу из семейства совиных - вместе с птенцами запечатлели в заказнике "Обской", сообщает Минприроды Алтайского края.

Название эта сова получила за черное пятно под клювом, которое похоже на бороду.

На кадрах, которые снял инспектор "Алтайприроды" Владимир Меновщиков, заботливая мама-сова размеренно кормит своих малышей.

Размах крыльев бородатой неясыти может достигать полутора метров. К тому же, несмотря на спокойствие в объективе камеры, птица может вести себя агрессивно.

Сова яростно атакует любого приближающегося врага и может навредить человеку сильными ударами когтей в голову или спину. Поэтому близко к гнезду подходить не следует.

Кстати, бородатую неясыть занесли в Красную книгу Алтайского края.

Ранее в барнаульском зоопарке показали, как крошки-тигрята делают первые самостоятельные шаги.