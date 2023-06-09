За ветхий дом в старом центре Барнаула владельцам посулили неприличную сумму

Собственники старого деревянного дом на Короленко, 112 , переживающие, что оказались за забором большой стройки, рассказали: на связь вышел риелтор. Близится ли конец долгой истории — в материале altapress.ru.

Напомним, что дом Короленко 112, прямо на пересечении с ул. Радищева, уже отчаялись продать его. Соседние постройки снесли прошлым летом, а их владельцев выселили еще в 2021 году.

Участки временно превратили в склад для песка. Они входят в зону СОД-2. Здесь можно возводить многоквартирные дома до 25 этажей, коммерческие и административные объекты. Собственники Короленко 112 переживают, что с началом строительства их дом развалится.

Одна из собственниц Наталья сообщила, что к жильцам обратился риелтор. Он назвал ориентировочную стоимость по продаже дома — 10 млн. рублей. Если учесть, что здание разделено между семью дольщиками, сумма не выглядит внушительной. Есть большие сомнения, что собственники согласятся на сделку.

Что с домом не так

По словам Натальи, строение должны были снести еще при СССР: в 1989 году его признали не подлежащим ремонту. Поэтому в постройке нет ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода, в чем мы убедились сами.

Дом на Короленко, 112. Анна Зайкова.

Жители неоднократно обращались в мэрию с просьбой подтвердить статус здания. Закон требует от собственников заключения независимой (и бесполезной, по их мнению) экспертизы, которая бы обследовала ограждающие элементы и несущие конструкции.

Соседние участки на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а сейчас принадлежат компании «Главалтайстрой». По информации мэрии, она готовит землю для будущего строительства.

Ранее жильцы отправляли письмо в администрацию президента России с просьбой разобраться с ситуацией, признать дом аварийным и расселить их.