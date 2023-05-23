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Жизнь

За укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России

В России могут ввести административный штраф до 200 тыс. рублей за укусы собак. Об этом сообщают "Ведомости".

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Административный штраф будет начисляться за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за укусы собак.

Сумма штрафа за укус животного будет следующей: для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

По этой же норме хотят наказывать должностных лиц, которые обещали построить приюты для бездомных животных в городах, но не сделали этого.

Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов Федерации.

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении 23 мая. Поправки поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству.

Ранее покусанному бродячей собакой ребенку из Барнаула выплатят компенсацию.

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