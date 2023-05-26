За удивительной встречей Луны и Венеры наблюдали барнаульцы

Публичные астрономические наблюдения прошли 25 мая на площади Сахарова.
Вместе с участникам Любительского астрономического объединения (ЛАО) барнаульцы наблюдали за растущей Луной на разных увеличениях. Ночью спутник Земли находился в созвездии Рака и был похож тонкий серп в виде полумесяца. Его фаза составляла 28%.
Также полюбовались планетой Венерой.
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Ранее сближение Луны и Венеры видели 24 марта. К барнаульцам присоединились жители Мурманска, Красноярска и Братска. У первых сближение было вкупе с северным сиянием.