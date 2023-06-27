27 июня
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Жизнь

Южный ветер принесет жару в Алтайский край. Штормпрогноз

При относительно прохладных ночных температурах 27 июня - до 15 градусов тепла - днем Алтайский край накроет жара.

Гром и молния.
Гром и молния.
unsplash.com

Столюики термометров покажут 29 градусов тепла. При этом в отдельных районах не исключены кратковременные дожди, грозы. Ветер южный. При грозах шквалистый, с порывами до 24 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит 27 градусов тепла. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

В регионе действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

Тревожный сигнал

Между тем спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты.

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

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