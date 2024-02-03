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Южный ветер и небольшой снег. Какая погода будет в Алтайском крае 3 февраля

В регионе пройдет небольшой снег.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -11,-16 гр., местами в предгорье до -21 гр. Температура днем: Температура 4,-9 гр., местами до -12 гр.

Местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -13,-15 гр. Температура днем: -6,-8 гр.

Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с.

Ранее стало известно, какая погода придет в Алтайский край на выходных.

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