1 ноября
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Жизнь

Юные красавицы из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" опушаются к зиме

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" черные белочки готовятся к зиме, сообщается в официальном сообществе зоопарка.

Белочки
Белочки
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Летом мех этих белок черный, однако зимой становится серым.

При этом животик у них белый всегда.

Только взгляните, какие они красивые.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке появились новые обитатели.

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