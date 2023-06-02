Юная сибирячка из списка Forbes стала ведущей на телеканале МУЗ-ТВ

13-летняя блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова стала ведущей на телеканале МУЗ-ТВ.

Накануне на канале вышел спецвыпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт». Там Милана представила десятку лучших клипов недели, указывает НГС.

По словам школьницы, она всегда мечтала стать телеведущей.

Хиты девочки регулярно попадают в музыкальные чарты, также она записала песню с Давой.

Милана и Дава

Милана Хаметова очень популярна среди детской аудитории, ее YouTube-канал насчитывает больше 5 000 000 подписчиков. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой почти 700 тыс. слушателей. Весной Милана попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год и стала его самой юной участницей.

Работа Миланы Хаметовой с Давой началась в 2020 году, когда у Манукяна появился собственный TikTok-хаус — Super House, где он обучал юных блогеров премудростям ведения соцсетей. Милана Хаметова стала участницей проекта, и вскоре Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.

Ранее после проверки Роскомнадзора закрыли СМИ Игоря Крутого и основателя канала МУЗ-ТВ.

Основанное композитором и музыкантом Игорем Крутым и создателем телеканала МУЗ-ТВ Вячеславом Кормильцевым медиа фактически не работало. Его зарегистрировали почти 20 лет назад, но ни разу и не вышло в эфир.

Между тем композитор проживает в США, а создатель телеканала - в Великобритании.