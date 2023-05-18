19 мая
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Жизнь

Юлия Высоцкая уехала из России после травли в соцсетях

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию, чтобы сменить обстановку после травли в соцсетях. Об этом сообщает "7 дней".

Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Социальные сети Юлии Высоцкой

О своем путешествии актриса сообщила в социальных сетях. Она отметила, что хочет сменить обстановку, так как находится в угнетенном состоянии.

"Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть", – подчеркнула она.

Причиной этому стала травля в интернете. Пользователи соцсетей раскритиковали актрису из-за того, что в своей передаче 15-летней давности "Едим дома" она показывала нерабочие рецепты. По ним невозможно было готовить.

Ранее фанаты Анастасии Волочковой выразили сомнения в том, что балерина выкладывает актуальные фотографии с отдыха на Мальдивах.

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