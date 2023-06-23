Юбилейный Крестный ход пройдет в Барнауле. Водителей призывают к внимательности

Участники хода пройдут от Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137 до пересечения с пр. Красноармейским.
Затем Крестный ход пойдет до ул. Аванесова, до Змеиногорского тракта, а по нему - до кафе "У Григорича" (Змеиногорский тракт, 119д).
Водителей призывают к внимательности на участках, где пролегает путь участников Крестного хода. Необходимо соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков, разметки и ПДД.
Напомним, прошлогодний Крестный ход замедлил движение на Змеиногорском тракте.
Ранее altapress.ru сделал фоторепортаж из прошлого о том, как замерзшие барнаульцы встретились на Речном вокзале в 2005-м и пошли в часовню.