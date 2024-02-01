Языковая школа, в которой преподаватель рукоблудствовал на занятии, разъяснила ситуацию

Специальная комиссия детально изучила запись скандально известного занятия. Ситуация, описанная девушкой, не нашла подтверждения.

На проверку отправили записи других занятий упомянутого педагога, а также собрали результаты опроса о качестве работы от учеников и внутренних аудиторов. Ученики высоко отзываются о преподавателе, а методисты не находят отклонений от рекомендаций школы.

Сейчас языковая школа поддерживает связь с девушкой и оповещает ее о результатах проверки.

Ранее преподаватель популярной языковой школы мастурбировал на занятии. Его не уволили.

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