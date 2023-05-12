Ярко, шумно, многолюдно. Стали известны подробности проведения «Ночи музеев-2023» в Алтайском крае

Всероссийская акция «Ночь музеев», одно из самых важных культурных событий года в регионе, состоится 20 мая. О том, чем собираются удивлять гостей музейные работники Барнаула и Алтайского края — в материале altapress.ru.

Акция «Ночь музеев» пройдет в регионе уже в 17-й раз. 20 мая будут работать 103 музея, галереи и выставочных площадки, из них 45 — в Барнауле. Такого большого количества участников в Алтайском крае еще не было никогда. Так, в этом году к акции присоединились пять новых участников: музей музыкальных инструментов, музей колоколов, выставочные площадки зоопарка "Лесная сказка", центра "Немцы Алтая" и краевого отделения Российского детского фонда.

При этом музеи-участники готовили программу для этого события уже давно. Как поговаривают организаторы акции, подготовка к следующей «Ночи Музеев» начинается ровно в тот день, когда «Музейная ночь» заканчивается.

Пресс-конференция организаторов акции "Ночь музеев-2023". Павел Запруднов.

Главный специалист отдела культурной политики Министерства культуры Алтайского края Анна Лебедева рассказала, что на этот раз девиз акции будет звучать как «История и истории». Это будет тесно связано с проходящим в стране годом педагога и наставника и будет освещаться при открытии акции.

«Открытие музейной ночи будет на улице Мало-Тобольской, режиссером выступает Елена Калетина. Это будет театрализованное действо, посвященное старинному Барнаулу и передачи памяти об истории страны от поколения к поколению», – рассказала Анна Лебедева.

Оттуда, по словам Лебедевой, близлежащие барнаульские музеи будут собирать группы и вести их к себе, сопровождая их пешими прогулками и экскурсиями по исторической части города.

В Барнауле прошла "Ночь музеев". 22 мая 2021 год Анна Зайкова

«Если вы в этот день и в эту ночь хотели бы спокойно походить по музею и посмотреть его экспозицию, то вряд ли это получится. Потому что «Музейная ночь» – это шумно, многолюдно и рассчитано на яркое проведение досуга», - сказала Лебедева.

При этом Анна Лебедева не рекомендует гостям музеев пытаться «пробежать везде». По опыту прошлых лет организаторы рекомендуют определить для себя и посетить максимум 4-5 площадок.

Заместитель директора алтайского Художественного музея по научно-просветительской работе Татьяна Бондаренко рассказала, что входной билет в 14 учреждений культуры, которые работают по уставу и по билетной системе, будет стоить 100 рублей. Остальные площадки можно посетить бесплатно.

Также организаторы акции предупреждают - чтобы не стоять в очередях, лучше приобрести билет заранее. Предварительная продажа билетов уже открыта, при этом в государственных и муниципальных музеях билеты можно купить онлайн. Кроме того, мероприятия «Музейной ночи» можно посетить и по «Пушкинской карте».

В Барнауле прошла "Ночь музеев". 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Интересные программы готовят не только в Барнауле, но и во многих городах и районах края. Не считая барнаульских учреждений, гостей ждут в 58 музеях региона. Их список, как говорят организаторы, очень динамичен и год от года немного изменяется — кто-то решает принять участие, а кто-то в этом году пропускает акцию. Тем не менее, определенный «костяк» участников уже сформировался и они проведут не одну сотню различных увлекательных мероприятий.

Заведующий отделом развития алтайского Краеведческого музея Ольга Филиппова рассказала о самых интересных программах в музеях городов и районов края.

«Я бы предложила съездить в музей Германа Титова в Полковниково, потому что он проводит мероприятие сразу на нескольких площадках в трех своих зданиях. Они начинают свою программу с космического бала, где каждый желающий сможет изучить отдельные элементы танцев. Также здесь запустят в «святая святых» каждого музея, в фондохранилище, где главный хранитель проведет экскурсию», – сказала Филиппова.

В Барнауле прошла "Ночь музеев". 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Кроме того, организаторы рекомендуют посетить Бийский и Шипуновский краеведческие музеи и музей Чуйского тракта, где организаторы подготовили увлекательные и разнообразные мероприятия.

В этом году у алтайской «Ночи музеев» появился свой сайт ночьмузеев22.рф. Там можно посмотреть программу каждого музея, условия посещения и время работы.

Ранее altapress.ru публиковал самую полную программу "Ночи музеев" в Барнауле и муниципалитетах Алтайского края.