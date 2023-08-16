Яркий пример. Глава Барнаула лично проверил ход работ на 9-ом Заводском проезде

Глава Барнаула Вячеслав Франк 15 августа провел выездное совещание на дорожном участке по проезду 9-му Заводскому, где ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин, глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев и руководитель подрядной организации ООО «Сибинвест» Максим Полежаев.

Выездное совещание на дорожном участке. фото: Пресс-служба Администрации Барнаула

Напомним, что в 2023 году в рамках реализации нацпроекта ремонтные работы проводятся на участке проезда 9-й Заводской от здания 9/1 до улицы Квартал 953А.

По словам руководителя компании-подрядчика, на данном объекте предусмотрена не только замена дорожного полотна, но и работы по разработке корыта под проезжую часть и устройство щебеночного основания, что выполняется в основном только при строительстве новых дорог.

Несмотря на большой объем работ, завершить ремонт участка планируется уже в начале сентября.

Так, к настоящему времени на участке от улицы Квартал 953А до улицы Малахова уже выполнено укрепление основания разнофракционными слоями щебня, уложен нижний слой асфальта, вдоль дороги рабочие устанавливают бордюрный камень.

Дорожные работы. фото: Пресс-служба Администрации Барнаула

На участке от улицы Малахова до здания 9/1 щебеночное основание также сделано, дорожники готовятся к укладке нижнего слоя асфальта и устройству тротуара, которого ранее не было. Затем этого будет обустроен верхний слой асфальтового покрытия.

Высказываясь в целом о дорожных работах на территории краевой столицы, глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул: «Только в этом году на дорожную отрасль города направлено без малого 4 млрд рублей. Ключевым объектом для нас остается реконструкция путепровода на проспекте Ленина. Средства на его строительство были выделены в рамках инфраструктурного кредита и по решению нашего Губернатора обязательства по его возврату взял на себя региональный бюджет. Это очень важное и значимое для нас решение. Кроме того, по тому же принципу городу предоставлены инфраструктурные кредиты и на реализацию других проектов. Выражаю слова благодарности Губернатору Виктору Томенко за такое внимание к краевой столице».

По словам градоначальника, благодаря этому увеличивается финансирование из городского бюджета на текущее содержание улично-дорожной сети.

Вячеслав Франк также напомнил, что за время реализации национального проекта на развитие дорожной инфраструктуры регионального центра было привлечено порядка 6 млрд рублей и уже отремонтировано более 150 дорог.

Дорожные работы. фото: Пресс-служба Администрации Барнаула

Помимо этого, благодаря различным федеральным, краевым и городским отраслевым программам в городе за пять лет построено 11 новых дорог, три объекта – реконструированы и еще более 160 дорожных участков отремонтированы в частном секторе.

Как отметил депутат Барнаульской городской думы Иван Огнев, благодаря нацпроекту значительно улучшилась ситуация в дорожной отрасли города: «Еще несколько лет назад большинство обращений от горожан касались именно ремонта дорог. Но благодаря серьезной финансовой поддержке со стороны Правительства Алтайского края и личному контролю со стороны главы города сегодня эти вопросы планомерно решаются. Немногие верили, что когда-нибудь и в промышленной зоне начнется такой масштабный ремонт дорог. Проезд 9-й Заводской – хороший этому пример. Здесь много крупных предприятий и создание необходимой инфраструктуры является важным фактором для их развития, а значит и города».

Как сообщалось ранее, в настоящее время в рамках нацпроекта в Барнауле работы ведутся на 8 участках. Всего ремонт будет выполнен на 12 объектах и начнется строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Общая стоимость работ в рамках нацпроекта в 2023 году составит порядка 916 млн рублей.