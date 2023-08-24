26 августа
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Жизнь

Яркие цветы и классическая музыка. Каким будет салют на День города-2023 в Барнауле

Ярким завершением празднования Дня города станет красочный салют, который будет длиться семь минут. О том, каким он будет, на пресс-конференции рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре краевой столицы, передает "КП-Барнаул".

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Анна Зайкова
1
Во сколько и где начнется салют?

Фейерверк запустят, по традиции, на площади Сахарова. Он начнется в 22:00 и продлится семь минут.

Также салюты запустят во всех районах Барнаула.

2
Что подготовили для главного салюта?

Валерий Паршков заявил, что в программу постарались включить все элементы, "которые существуют в пиротехническом искусстве". Также во время запуска будет звучать классическая музыка.

Салют порадует не только россыпью красочный огоньков, но и полноценными фигурами - десятки вариантов хризантем и пионов. Некоторые разрывы будут образовывать сердце.

Кроме того небо озарят заряды «падающие листья» нескольких цветов и «мерцающие серебряные Водопады».

3
Какие заряды будут использовать для фейерверка?

В высотном фейерверке будут использованы заряды четырех калибров – 60, 75, 100, и 125 мм.

На всем протяжении салюта будут работать два яруса - верхний и нижний. Это классические батареи салютов, два вида римских свечей и несколько видов веерных кометных линий.

Ближе к финалу планируют использовать скорострельные батареи салютов, где за 6-8 секунд вылетает более 100 выстрелов.

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