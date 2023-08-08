Яблочный Спас в 2023 году празднуют 19 августа. По-другому этот праздник называется Преображение Господне. У православных принято идти в храм на службу, освящать яблоки и другие плоды нового урожая.

Почему Преображение празднуют 19 августа?

В Евангелии описано, что Иисус Христос преобразился перед учениками за 40 дней до Пасхи. Но тогда Преображение совпадало бы с Великим постом. Дату праздника перенесли на 19 августа, за 40 дней до праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Яблочный Спас-2023: традиции праздника

Преображение Господне – праздник весьма торжественный. В этот день духовенство служит в белых облачениях. Этот цвет символизирует "фаворский свет". А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. Затем он их окропляет святой водой.

По уставу положено освящать виноград. Для него даже предусмотрена специальная молитва. Дело в том, что виноград занимает особое место: из него делают вино для таинства Евхаристии.

Но в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, на праздник приносят в храм яблоки. Эти фрукты, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)".

В народе сформировалось немало своих традиций, далеких от христианства. В старину на Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были "райские яблоки" душам умерших.

Яблоки, фрукты, продукты. pixabay.com/

Что нельзя делать в Яблочный Спас?

Считается, что в церковные праздники верующим нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом. В Яблочный Спас-2023 рекомендуется сходить в храм на праздничную службу, а вечер посвятить время общению с близкими.

Не стоит ругаться с окружающими, сквернословить, завидовать.

Народные приметы на 19 августа 2023 года

Какая погода сегодня, такая будет и 14 октября (Покров), а также в январе.

Сухой день — осенью будет мало дождей.

Солнечный и жаркий день — зима окажется суровой.

Вечером стадо коров сильно ревёт — к ненастью.

Свиньи чаще обычного валяются в грязи — к дождю.

Пеньковые верёвки разбухли — стоит ожидать сырой погоды.

С этого дня начинается листопад, ночи становятся холодными.

Паук разрывает свою собственную паутину — стоит ожидать сильного ветра.

Паук прячется — к непогоде.

Яблоки, фрукты, продукты. pixabay.com/

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?

Запрета на употребление яблок нового урожая до Яблочного Спаса нет, сообщает pravmir.ru.

Но по традиции верующие до 19 августа стараются воздерживаться от плодов нового урожая. Считается, что воздержание во имя Бога способствует духовному развитию человека. А освящение яблок в храме — это знак благодарности Господу за урожай.

Ранее наступил Яблочный Спас. Что сегодня категорически нельзя делать, а также народные приметы на 19 августа