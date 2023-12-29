Wildberries повысит комиссию для продавцов некоторых товаров

Отмечается, что в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов (п.п.). Однако наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства нововведения не затронут.
На два п.п. поднимутся мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.
Комиссия на процессоры и умные часы может подняться с 5 до 15%
Wildberries подчеркнул, что на остальные товары комиссия останется прежней.
Ранее сообщалось, что Wildberries может построить новый логистический центр около Барнаула.
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