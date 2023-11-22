Wildberries может построить новый логистический центр около Барнаула

Популярный российский маркетплейс планирует построить крупный логистический узел в Новоалтайске. Если его возведут, в городе-спутнике Барнаула появится около девяти тыс. новых рабочих мест.

По данным «Толка», в 2023 году компания обратилась к администрации города с просьбой подобрать площадку. Сейчас проект обсуждается с федеральным Минэкономразвития. На него уже выделено 35 га площади.

Wildberries выбрала именно Новоалтайск из-за его расположения. Локация равноудалена от других крупных городов, таких как Томск, Кемерово и Новосибирск, через нее проходят пути в Бийск и Горно-Алтайск. А новоалтайский железнодорожный узел входит в топ-10 крупнейших в стране. Транспортное плечо, таким образом, может протянуться от Ирана до Красноярска.

Как сообщает amic.ru, выбор Алтайского края также обусловлен средним уровнем зарплаты в регионе. Окончательное решение о строительстве обещают принять до 2025 года включительно.

Wildberries.ru wildberries.ru

Расширение инфраструктуры Wildberries связано с тем, что компания планирует увеличить оборот до 3 трлн рублей – в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Одна из целей расширения – развитие малого и среднего бизнеса в России.



«Наша основная цель – сделать так, чтобы процент МСП был не 20%, как сейчас, а 40–50%. За этими цифрами стоят люди, которые могут развиваться и развивать экономику страны. В этом наша миссия», - рассказала основательница компании.

В Новосибирске в этом году запустили строительство фулфилмент-центра. На этом складе, помимо хранения и обработки грузов, будут также формировать заказы для покупателей. Как пишет НГС, его площадь будет более 150 тыс. кв. метров. Из них 50 тыс. планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Рабочих мест там обещают на 1,5 тыс. меньше, чем в планируемом в Новоалтайске центре. На данный момент этот узел считается самым крупным объектом Wildberries в Сибири.

В Сибири также активно расширяется маркетплейс OZON. Фулфилмент-центр в Новосибирске он уже построил и сейчас заходит в Барнаул. Компания строит новые склады общей площадью 15 тыс. кв. метров, сообщает «Толк».

Ранее мы рассказывали, что изменится в работе Wildberries после проверки прокуратурой.

Лилия Попова.