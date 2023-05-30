1 июня
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Жизнь

Взялся за старое. Барнаульский телеведущий о том, зачем спасать дряхлые авто и снимать на фотопластины

Журналист алтайских «Вестей» Николай Потешкин привык копаться в старых автомобилях, старых фотоаппаратах и старых темах. Почему человек, который каждый день имеет дело с чем-то новым, оглядывается на ретро, что в ремонте машин приносит удовольствие и чем камера столетней давности лучше цифровой, он рассказал altapress.ru.

Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Анна Зайкова

Спойлер к «Запорожцу»

Николай родился в семье трактористов и с детства занимался ремонтом техники. Один и тот же «Запорожец», переходя из поколения в поколение, был первым автомобилем деда, отца и его.

С 13 лет будущий журналист ремонтировал, красил и прихорашивал свою «ласточку», вплоть до того, что сам шил чехлы и делал оплетку на руль. Машине сейчас 50 лет, а тогда даже не считалась ретро — ей еще не было и 30-ти.

Как и любой «четкий» парнишка, Николай хотел сделать свое авто спортивным: вывел две выхлопные трубы и мечтал прикрутить спойлер.

«Стоил он… 700 рублей! Решил, дорого. Так и не взял. А еще грезил о “шестерке”, которая была парадно-выходной в семье, — после “Запорожца” казалась ого-го машиной», — с улыбкой вспоминает собеседник.

Николай Потешкин в гараже.
Николай Потешкин в гараже.
Предоставлено altapress.ru
Запорожец.
Запорожец.
Предоставлено altapress.ru
Запорожец.
Запорожец.
Предоставлено altapress.ru

Только потом он понял, что интереснее всего сохранять авто в первозданном виде. Так и подошел к ней — зеленой 21-й «Волге».

«Стал интересоваться и понял — легендарная, — рассказывает Николай. — К счастью, у дяди такая машина стояла без дела, купили у него по цене металлолома за 15 тыс. рублей. Это 2012-й, мой четвертый курс. Сам накопил или помог дедушка, который всем этим болел, — не помню».

«Волга» Франкенштейна

За первой «Волгой» пошла вторая — чтобы поставить запчасти и оригинальные элементы, вроде ручек, пришлось купить «донора» за 10 тыс. рублей. Вместе с ним достался олень — фигурка для капота. Большая удача, ведь железный зверь стоил как вся эта машина. Поэтому Николай всегда его снимал, когда оставлял авто на парковке.

Еще одна бессмысленная и дорогая деталь — полусфера, которая располагается за спидометром. «700 рублей за кусок пластика! — до сих пор удивляется собеседник. — Но без него некрасиво. В итоге эту деталь подарила на день рождения моя будущая жена Катя. Я работал над “Волгой” два лета, но она никогда не говорила: “Брось, ерунда”. Даже сейчас».

ГАЗ-21, Волга.
ГАЗ-21, Волга.
Предоставлено altapress.ru

Например, Николай долго колебался, купить ли «Яву», о которой мечтали все советские пацаны. Ведь за столько лет ничего не изменилось: мотоцикл остается редким и дорогим.

«100 тыс. рублей, а по сути — игрушка. Но решил, зачем еще жить, если себя не радовать? Катя сказала: “Бери и цени, какая у тебя жена”. А взамен я, конечно, не должен отнекиваться от путешествий, из-за которых обычно волнуюсь», — говорит собеседник.

Балласт или член семьи

Сейчас уже готовая, как из советского журнала «За рулем», «Волга» пылится в гараже. На нее банально не остается времени. «А кататься на таком автомобиле на работу сложно: тяжелый руль и тормоза, останавливается долго. Устаешь», — объясняет Николай.

Фотомоделью машина тоже не стала: отъездила, как говорит собеседник, полторы свадьбы. Зато каких! В последний раз «Волгу» заказал иностранец, женившийся на барнаульской девушке. Идея возникла прямо на торжестве.

ГАЗ-21, Волга.
ГАЗ-21, Волга.
Предоставлено altapress.ru
ГАЗ-21, Волга. Свадьба.
ГАЗ-21, Волга. Свадьба.
Предоставлено altapress.ru

После недолгой поездки он стал рассматривать машину, что-то объясняя по-английски растерянному водителю. «Заглянул под капот, сказал по-русски: “Победа” и показал на свечи и вверх. Действительно: у “Волги” они сбоку стоят, а у “Победы” сверху. Настолько человек интересовался, что даже такие нюансы знал!» — вспоминает журналист.

Бизнес заглох, когда работать личным водителем стало некогда. А отдавать авто в прокат Николай не мог: нужно знать нюансы управления, да и вдруг что из-за этого случится в дороге, как доверить?

Вариант «продать» тоже плох. «В чем смысл? Делаешь ведь, потому что вещь нравится, — объясняет собеседник. — Столько сил и эмоций вложено. До последнего болтика разобрал и собрал. Часть жизни — как ее продашь?»

Психотерапия

Осознание, почему ему нравится копаться в технике, к Николаю пришло, когда он разбирался с первой моделью ИЖ «Юпитер» 1965 года выпуска. Работа с мотоциклом была в новинку, поэтому непростой.

«Понял, что чувствую себя умным. Ведь нужно разбираться с проблемами: выяснять, почему что-то не работает, просчитывать решение, проверять на практике. Ты словно творец, — объясняет Николай. — Но делать все это нужно только в удовольствие: если превращается в потребность — почини, чтобы поехать на работу, — будет только нервы выматывать».

Мотоцикл.
Мотоцикл.
Предоставлено altapress.ru
Мотоцикл.
Мотоцикл.
Предоставлено altapress.ru

Хобби помогает и в работе, когда нужно снимать кулибиных, собирающих самоделки. Да и повышает самооценку. «Как внук и сын тракториста иногда думаю, что женская у меня профессия, не работаю руками. Хочется как-то реабилитироваться», — добавил собеседник.

Другая страсть

Увлечение фотографией к Николаю тоже пришло в юности. С разрешения щелкал ФЭДом, потом баловался с мыльницей Kodak. А в 2012 году зашел в антикварный магазин и купил себе первый попавшийся «Зенит». Полностью освоил процесс проявки пленки и печати.

«Смешно: в студенчестве заглядывался на черно-белую пленку, которая стоила в два раза дороже цветной. Думал, разбогатею, куплю, — рассказывает журналист. — Сейчас ровно наоборот: ее достаю за 300–350 рублей, а цветную можно только за 2 тыс. найти».

Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Анна Зайкова
Снимки на ФЭД.
Снимки на ФЭД.
Николай Потешкин
Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Анна Зайкова

Необработанное цифровое изображение, по мнению Николая, выглядит блекло и плоско. В то время как в светочувствительный слой пленки уже заложена обработка. Кроме того, не все современные фотоаппараты полнокадровые — а это потеря качества. Поэтому снимки на пленку выглядят выигрышно.

«К тому же, цифровые фото никогда не смотришь. А в гостях всегда появлялся альбом — и все его перелистывали, хоть уже триста раз и видели, — говорит собеседник. — Теперь я смотрю снимки своего дедушки, который все просил запечатлеть его на память, и помню каждую историю. От его отца остался всего один кадр».

Снимки на Зенит и фотопленку Тасма.
Снимки на Зенит и фотопленку Тасма.
Николай Потешкин

Не только реквизит

Своей самой безумной покупкой Николай называет камеру размером 18 на 24 см, которая снимает на фотопластины. «ФКД — форматная камера дорожная. Ага, карманная», — шутит он.

Ее собеседник два года назад у знакомого ценителя за 13 тыс. рублей. Подобные с «Авито» обошлись бы в 50 тыс.

Журналист никогда не думал, что увлечется этой камерой, ведь она — реквизит для фильма о барнаульском фотографе Сергее Борисове, у который был подобный аппарат. Как выглядел дореволюционный Барнаул, мы знаем в основном благодаря ему.

Борисов первым начал изготавливать фотобумагу в Сибири, снял кино в Горном. И показал миру Алтай: печатал открытки в Стокгольме, раскрашивал негативы и демонстрировал цветные слайды.

Сергей Борисов. Открытки.
Сергей Борисов. Открытки.
ССО.
Сергей Борисов. Открытки.
Сергей Борисов. Открытки.
ССО.
Сергей Борисов. Открытки.
Сергей Борисов. Открытки.
ССО.
Сергей Борисов. Открытки.
Сергей Борисов. Открытки.
ССО.

«Известен случай: алтайский боец в конце Великой отечественной зашел в одну из берлинских квартир и просто столбенел: на стене висело фото Барнаула. Это была работа Борисова, — рассказывает Николай. — От фотографа остались только снимки города и природы, порядка 100 фотооткрыток, да два-три кадра его самого — и все. Поэтому для экрана нужна реконструкция истории».

Обуздать технику

ФКД Николая — 1980-х годов, таким его еще сфотографировали на первое водительское удостоверение в Новоалтайске. Но конструкция та же, что и у камеры Борисова — коробка с мехами и объективом. Одно отличие — последний крепится на пластмассовую, а не на деревянную планку.

Куда серьезнее разница между старинными и современными фотопластинами, которые все еще изготавливают для промышленности. Поэтому они более контрастные и «сканируют» все морщинки на лицах. Что еще ожидать от материала, созданного для съемки техники, а не человека?

15 новых фотопластин стоят больше 20 тыс. рублей. Но есть просроченные. «Запасся по 300 рублей за шесть штук 2006 года выпуска. Неприкосновенный фонд занимает всю первую полку холодильника — при низких температурах портится медленнее, — говорит Николай. — А в дверце храню годовой запас пленки».

Первый кадр — натюрморт с фотоаппаратом «Зоркий» и цветком. Делал его на удачу: из-за того, что пленка просрочена, было непросто подобрать параметры съемки.

Снимки на ФКД.
Снимки на ФКД.
Николай Потешкин
Снимки на ФКД.
Снимки на ФКД.
Николай Потешкин
Снимки на ФКД.
Снимки на ФКД.
Николай Потешкин

«Проявив увидел картинку: будто через сильный снегопад смотришь, — вспоминает собеседник. — Промазал с настройкой».

На века

Как говорит Николай, разгадка отличного качества снимков Сергея Борисова — в размере матрицы, которая у его камеры была в разы больше, чем у современной полнокадровой.

«Знающие люди говорят, что с цифровым фотоаппаратом до сих пор невозможно качество съемки на стекло. Это совершенно разные технологии, которые живут параллельно», — объясняет Николай.

Еще нюанс. Проекция изображения при печати с пленочных фотоаппаратов дает потерю качества. В случае с форматной камерой стекло засвечивают сразу на фотобумаге — выходит высокая проработка деталей.

Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Николай Потешкин и ретро-фотоаппарат.
Анна Зайкова

Пример: в краеведческом музее есть огромный снимок лейб-гвардии Кексгольмского полка — больше сотни человек. И под увеличительным стеклом можно рассмотреть лицо абсолютно каждого, уверяет собеседник. Он мечтает сделать подобное фото своей семьи для потомков.

«Бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии снимали на кинопленку вплоть до 2005 года. Думал, сумасшедшие. Но убедили: кинопленка хранится больше ста лет. Это доказано: сохранились работы первых операторов, — говорит Николай. — Что через век останется от цифровых технологий? Никто уже не помнит о дискетах, компакт-диски почти никуда не вставить. От нас не останется ничего: сломался телефон, жесткий диск слетел — и нет фото и видео».

Вечность во всем

Ретро плотно вошло в работу корреспондента «Вестей», втиснулось между оперативными сводками. В прошлом году он снимал продолжения сюжетов полувековой давности от киножурнала «Сибирь на экране».

«Самые трогательные сюжеты были, когда мы находили старых героев, — рассказывает Николай. — Например, старые кадры многодетной семьи из Барнаула с детьми 4 лет, смотрели и плакали, они же — уже бабушки и дедушки».

До сих пор журналисту среди ночи могут позвонить пациенты, которых в прошлом году он искал для сюжета о герое из хроники — барнаульском хирурге Василие Устьянцеве, ученике Гавриила Илизарова. Идут на контакт только чтобы сказать, как он изменил их жизнь.

Сюжеты о них и о многом другом новосибирский музей документального кино отдал Николаю, как он говорит, с большой радостью. Потому что они не нужны были даже местным телевизионщикам.

«Это ясно: такие работы не социальные. Я не помог никому с водопроводом или отоплением. В чем сверхцель этих сюжетов? Не знаю. Но мне они очень дороги и людей цепляют, — говорит журналист. — Когда переваливает за 30, начинаешь думать, что оставишь. 15-й однотипный сюжет о приходе весны, который умер уже до того, как вышел? Или что-то более живое?»

О чем еще рассказал собеседник

  • Образец творческого подражания — Леонид Парфенов.
  • 100 лет назад я бы был — крестьянином, мои предки оставались и остаются ими. Я первый «предатель семьи», городской житель, хоть летом и оказываюсь по колено в навозе и кошу с отцом сено. Но при возможности век назад, наверное, стал бы шофером Чуйского тракта — водителем еще в детстве мечтал стать.
  • Не пора ли взять в руки киноаппарат? У меня есть «Красногорск 3». Любительский, снимает на пленку в 16 мм. Записывать на него просто потому что могу — глупо. А достойной темы еще нет. Есть мысль повторить какой-нибудь фильм о Барнауле 50-летней давности, но не попалось такой работы. К тому же, это дорого: 2 минуты пленки стоят около 30 тыс. рублей.
  • Где посмотреть работы. В паб­лике «Кинохроники» во «ВКонтакте» публикую исторические материалы, свои «ретроснимки» и веду рубрику «Было-стало», где на кадрах сравниваю дореволюционный и современный Барнаул с одних и тех же съемочных точек.
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