1 апреля
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Жизнь

Взрывные работы провели на Чарыше в Алтайском крае

В ГУ МЧС Алтайского края рассказали о проведенных взрывных работах реке Чарыш в районе села Белоглазово.

Река Чарыш.
Река Чарыш.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Это сделали для того, чтобы ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности при прохождении паводка. Благодаря этому вода будет спокойной проходить, без ледяных заторов.

«Меры по недопущению ледовых заторов организованы Управлением Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ совместно со специалистами-взрывотехниками», — сообщили в ведомстве.

Тем временем подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю продолжают работу по ликвидации последствий прохождения талых вод в регионе.

Например, в селе Зудилово Первомайского района работает оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда, бойцы Специализированной пожарно-спасательной части.

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