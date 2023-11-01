Взрывы, дрожь, закрытие дорог и авиасообщений, угроза: вулкан Ключевской сделал выброс на 13 километров. И при чем тут Эйяфьядлайёкюдль

Еще 27 октября местные сейсмологи предупредили об усилении активности вулкана.
На данный момент с вулкана сходят лавовые потоки, образуются грязекаменные. По Крестовскому желобу Ключевского вулкана сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом.
Вулкан и его окрестности стали опасны для посещения.
Вулканическое дрожание усиливается. И даже ученые пока не делают прогнозов — пробьет ли вулкан тропопаузу. Но тогда уже будет другой класс извержения, указывают специалисты Единой геофизической службы РАН.
Перекрытие
Закрыта автодорога вблизи вулкана — на нее вышел сель из грязекаменных потоков вместе со льдом.
Авиасообщения
Из-за угрозы безопасности закрыты внутренние рейсы и российские для тех лайнеров, у которых направления проходили рядом с вулканом. Так, самолеты из Москвы не летят на Камчатку. Угроза — попадание воздушного судна в пепловое облако.
Школы
Закрыты детские сады, школы, секции.
Туристы
В сети тали появляться объявления «серых» турфирм с предложениями отвезти туристов к извергающемуся вулкану. Нет никакой гарантии, что они смогут обеспечить безопасность людей в таких походах, пишет "Фонтанка".
Между тем ранее Ключевском вулкане погибли девять человек, включая одного гида. Группа сорвалась при восхождении.
Организатора восхождения задержали 5 сентября.
Выживший гид родом из Барнаула. Он рассказал, что произошло на вулкане.
Тропопауза
Тропопауза — это относительно тонкий слой земной атмосферы (толщиной в 2-3 км), расположенный на высоте 12-14 км над Землей. Это часть атмосферы, в которой температура самая низкая и не подвергается изменениям. Это промежуточная зона между тропосферой (ниже) и стратосферой (выше).
Эйяфьядлайёкюдль
Самым громким «вмешательством» в авиасообщение печально знаменит исландский вулкан Эйяфьяллайекюль, извержение которого в середине апреля 2010 года парализовало воздушное сообщение в Европе. И потом периодически закрывались авиасообщения до мая.
Причем этот вулкан находился в "спящем" состоянии порядка 200 лет.