Взрыв в разрезе или волна из Казахстана: ночью Сибирь изрядно тряхнуло

В Новосибирской области в ночь на 23 января произошло землетрясение.

Около разреза Колыванский произошел подземный толчок магнитудой 4.64, указывает "КП - Новосибирск".

Жители региона задались вопросом — землетрясение произошло из-за серии сейсмособытий в Казахстане, или из-за того, что в Искитимском районе находится угольный разрез. И там часто проводятся взрывные работы. И днем 22 января тоже было землетрясение в этом же районе. Его магнитуда составила 3,2.

Следующее мощное землетрясение началось около 02:00 23 января, пишет tsargrad.tv.

Между тем землетрясение ощутили и барнаульцы — жильцы многоэтажек.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Люди выпрыгивали из окон домов. Есть травмированные. На некоторых домах появились трещины.

Аэропорт приостанавливал работу.

Утром власти попросили жителей Алма-Аты покинуть дома до особого указания.

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