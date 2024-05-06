Взрыв на Солнце спровоцировал мощную магнитную бурю. Последствия непонятны. Но есть угрожающий прогноз

Спутниковые группировки находятся вне зон риска. Дело в том, что значительные дозы лучистой радиации поглотила верхняя атмосфера.
Однако поступают многочисленные сообщения о перебоях коротковолновой радиосвязи.
Между тем суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов, говорится в сообщении xras.ru.
Нет прогноза
Геомагнитные последствия от этих событий смогут проявиться не раньше 8 мая и пока абсолютно непонятны.
Никакого прогноза специалисты пока не дают и занимаются анализом произошедших космических событий. Тем не менее не исключают, что произойдут события уровня G3-G4.
Магнитные бури, которые наносят 6 и 7 мая геоудары по жителям планеты абсолютно не имеют отношения к вышеописанным вспышкам.
Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.
Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Важно:
- не употреблять спиртное,
- пить успокаивающий чай,
- пить больше воды.
Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.
Гаджеты
Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.
Радиация
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
Зрелище
Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.
Шторм
В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».
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