Взрыв на Солнце спровоцировал мощную магнитную бурю. Последствия непонятны. Но есть угрожающий прогноз

Накануне на Солнце произошла вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка.

Спутниковые группировки находятся вне зон риска. Дело в том, что значительные дозы лучистой радиации поглотила верхняя атмосфера.

Однако поступают многочисленные сообщения о перебоях коротковолновой радиосвязи.

Между тем суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов, говорится в сообщении xras.ru.

Нет прогноза

Геомагнитные последствия от этих событий смогут проявиться не раньше 8 мая и пока абсолютно непонятны.

Никакого прогноза специалисты пока не дают и занимаются анализом произошедших космических событий. Тем не менее не исключают, что произойдут события уровня G3-G4.

Магнитные бури, которые наносят 6 и 7 мая геоудары по жителям планеты абсолютно не имеют отношения к вышеописанным вспышкам.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Шторм

В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

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