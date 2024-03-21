Введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород

Для владельцев дач и огородов в России введено новое правило.

Оно касается времени пребывания на своих участках.

Изменение начнет действовать уже в этом году, пишет PRIMPRESS.

Регламент

Дачный сезон теперь четко регламентирован — начинается 1 апреля и заканчивается 1 октября. Эти даты закреплены в нормативных актах.

Но пока владельцы дач все еще могут посещать свои участки вне основного сезона — для выполнения необходимых работ (уборка снега или подготовка растений к зиме).

Также проведено различие между понятиями «частный дом» и «дача», указывает pg12.ru.

Понятия

Проживание разрешено в частных домах, оборудованных всеми необходимыми удобствами и коммуникациями. Владельцы имеют право требовать от поставщиков услуг регулярную подачу воды и электричества без задержек.

А для дачных домиков подключение к коммуникациям может быть ограничено в вышеобозначенный период. Так как садоводы там не проживают зимой.

Ранее россиян предупредили о крупном штрафе за разведение огня на даче. За разведение костра нарушителя могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение от 10 до 20 тысяч рублей.

В случае, когда костер стал причиной пожара и повредил имущество, взыскание достигнет 50 тыс. рублей плюс компенсация ущерба.

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