Вторжение кабанов: агрессивные и одичавшие суперсвиньи угрожают американцам

Взрывной рост популяции диких свиней на юге Канады угрожает северным штатам США настоящим нашествием.

В канадских свиньях сочетаются навыки выживания диких кабанов из Евразии, размеры и плодовитость домашних свиней.

Популяция

Появилась новая популяция, которую специалисты называют суперсвиньями, указывает Lenta.ru.

Ущерб

В США дикие кабаны каждый год наносят фермерам урон на 2,5 млрд долларов. В некоторых штатах охота на них ведется при помощи пулеметов.

Происхождение

Свиньи получены путем скрещивания домашних особей и диких кабанов.

Свиньи умны, неуловимы. Когда люди начинают на них охотиться, — животные становятся почти полностью ночными и прячутся в лесах и в болотах. Там их практически невозможно обнаружить.

Гибридные свиньи научились прокладывать туннели под снегом на глубине до двух метров и создавать своего рода снежные пещеры.

Ранее неуловимые свиньи-убийцы стали уничтожать оленят и птичьи гнезда.