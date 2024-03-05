Вторые сутки подряд над российским регионом полярное сияние устроило "дискотеку". Спасатели восхищены

Явление такой красоты неописуемой, что региональный главк МЧС опубликовал в соцсети фото. И поделились эмоциями — небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС России.

Спасатели не забыли также напомнить про отключение электроприборов. И всем пожелали красочных снов.

Накануне северное сияние наблюдали россияне в нескольких регионах.

Природное явление увидели в ряде областей:

Московской,

Ленинградской,

Нижегородской,

Тверской,

Калининградской.

Между тем полярное сияние является зрелищной частью магнитной бури.

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