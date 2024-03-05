6 марта
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Жизнь

Вторые сутки подряд над российским регионом полярное сияние устроило "дискотеку". Спасатели восхищены

Вторые сутки подряд над Ленинградской областью наблюдают северное сияние, указывает "Фонтанка".

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com

Явление такой красоты неописуемой, что региональный главк МЧС опубликовал в соцсети фото. И поделились эмоциями — небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС России.

Спасатели не забыли также напомнить про отключение электроприборов. И всем пожелали красочных снов.

Накануне северное сияние наблюдали россияне в нескольких регионах.

Природное явление увидели в ряде областей:

  • Московской,
  • Ленинградской,
  • Нижегородской,
  • Тверской,
  • Калининградской.

Между тем полярное сияние является зрелищной частью магнитной бури.

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