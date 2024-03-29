30 марта
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Жизнь

Вскрытия рек, начало паводка. О погоде в Алтайском крае 29 марта рассказали синоптики

Штормовое предупреждение из-за высокой температуры (как долго мы ее ждали!) продолжается в Алтайском крае.

Ледоход на Оби, 2010 год.
Ледоход на Оби, 2010 год.
Михаил Хаустов

Вскрытие рек

Река Алей в районе села Старо-Алейское начала вскрываться, уровень воды поднимется до отметки 290-330 см, при опасной отметке в 300, возможно подтопление прибрежных территорий.

Вскрытие реки Чарыш в райне села Белоглазово началось 29 марта. Возможен затор льда. Ожидают повышение уровня воды до отметок 490-530 см (опасная отметка 520 см) и подтопления прибрежных территорий села.

Погода

Температура ночью была от 0 до +5 градусов. В большинстве районов небольшие дожди. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, по западу местами до 22 м/с.

Температура днем от +9 до +14 градусов, по северо-западу местами +3 до +8 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Когда на Алтае начнется ледоход — читайте здесь.

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