Всероссийская акция «Ночь кино-2023» в Алтайском крае пройдет на 24 площадках

«Ночь кино» – это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы. Ежегодная акция пройдет в России уже 8 раз.

В Алтайском крае в этом году «Ночь кино» пройдет 26 августа, передает altairegion22.

В Барнауле бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир», «Пионер». В селе Троицкое кинопоказы пройдут в зрительном зале МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр». В Бийске кинопоказ состоится в кинотеатре «Киномир» в ТЦ «Воскресенье».

В Рубцовске все пройдет на открытой площадке перед Центральной городской библиотекой и в Виртуальном концертном зале Центральной городской библиотеки.



Для бесплатных публичных показов выбраны самые успешные отечественные фильмы 2023 года: «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+) и «Праведник» (12+).

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