Всемирно известный музыкант выступит в Барнауле, чтобы в «Изумрудном» появилась площадка для особенных детей

Пианист и виртуоз Даниил Крамер выступит в Барнауле на благотворительном концерте. Собранные средства пойдут на создание детской инклюзивной площадки в парке «Изумрудный». Подробнее об этом необыкновенном объекте altapress.ru рассказал организатор выступления — ротари-клуб «Барнаул».

Выдающийся джазовый пианист выступит в караоке-клубе «Джексон» 23 мая в 18:30. Это редкая возможность услышать музыку Даниила Крамера, часто гастролирующего за рубежом. Переговоры с музыкантом вели около года, рассказала Елена Красулина, член барнаульского ротари-клуба и исполнительный директор турагентства «Пятница».

«Он очень много лет дружит с ротари-клубами и проводит подобные концерты в основном в Москве, — сказала она. — Даниил Крамер впервые приедет к нам с такой целью. Купить билеты на концерт можно на kassy.ru".

Даниил Крамер. kassy.ru

Что из себя представляет площадка

Одна из важных задач ротари-клуба «Барнаул» — благотворительность, направленная на детей с ограниченными возможностями здоровья.

Несколько лет члены барнаульского объединения искали место для создания инклюзивной площадки — среду, где дети смогут не только тренироваться, но и общаться друг с другом и с обычными ребятами.

Эскиз площадки для особенных детей, который предстоит переработать. Елена Красулина Эскиз площадки для особенных детей, который предстоит переработать. Елена Красулина

«Мы можем создать ее, но нам нужны были партнеры, которые будут поддерживать функционирование этой площадки», — рассказала Елена Красулина.

И такой партнер нашелся — Изумрудный парк согласился предоставить территорию, содержать и сохранять ее.

По предварительным подсчетам, на создание инклюзивной площадки потребуется порядка 6,5 млн рублей.

«В крае еще нет ни одной специализированной площадки, — подчеркивает Елена Красулина. — Эти дети и их родители нуждаются в общении и поддержке. Площадка в парке поможет им собираться вместе».

Что будет ее наполнять

Ротари-клуб собрал все заинтересованные в новом объекте объединения, которые работают с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и т. д., чтобы вместе понять, какая площадка необходима.



Благотворители предполагали, что им понадобятся специальные качели и карусели с безбарьерной средой. Но они и подумать не могли, что, например, для детей с ДЦП нужен… роллердром.

Эскиз площадки для особенных детей, который предстоит переработать. Елена Красулина

«Оказывается, есть определенные методики и приспособления, которые позволяют создавать двигательную активность для детей со средней и легкой формой ДЦП, — рассказала Елена Красулина. — Для этого нужен роллердром, но с определенными углами рампы и поворотов».

Также потребуются и павильоны для переодевания и хранения инвентаря. Дело в том, что специализированные снаряды, вроде адаптивных беговелов и вертикализаторов, неудобно возить с собой. Оборудование нужно будет хранить здесь летом.

Кроме того, могут появиться «снаряды-шумелки»: на сетку повесят объекты, которые при ударе палочкой будут издавать разные звуки. Такой своеобразный ксилофон полезен детям с аутизмом. Возможно и создание приподнятой над землей песочницы, которая будет находиться на уровне инвалидной коляски.

«Чем именно будет наполнена эта площадка, зависит от архитектурного решения парка», — добавила Елена Красулина.

Эскиз площадки для особенных детей, который предстоит переработать. Елена Красулина

Новая площадка может появиться в глубине парка, там, где он граничит со стадионом «Клевченя». В публикации мы представили эскизный проект предполагаемой площадки, который сейчас есть у клуба. Его предстоит адаптировать под найденную территорию.