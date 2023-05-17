Всемирно известный музыкант выступит в Барнауле, чтобы в «Изумрудном» появилась площадка для особенных детей

Выдающийся джазовый пианист выступит в караоке-клубе «Джексон» 23 мая в 18:30. Это редкая возможность услышать музыку Даниила Крамера, часто гастролирующего за рубежом. Переговоры с музыкантом вели около года, рассказала Елена Красулина, член барнаульского ротари-клуба и исполнительный директор турагентства «Пятница».
«Он очень много лет дружит с ротари-клубами и проводит подобные концерты в основном в Москве, — сказала она. — Даниил Крамер впервые приедет к нам с такой целью. Купить билеты на концерт можно на kassy.ru".
Что из себя представляет площадка
Одна из важных задач ротари-клуба «Барнаул» — благотворительность, направленная на детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несколько лет члены барнаульского объединения искали место для создания инклюзивной площадки — среду, где дети смогут не только тренироваться, но и общаться друг с другом и с обычными ребятами.
«Мы можем создать ее, но нам нужны были партнеры, которые будут поддерживать функционирование этой площадки», — рассказала Елена Красулина.
И такой партнер нашелся — Изумрудный парк согласился предоставить территорию, содержать и сохранять ее.
По предварительным подсчетам, на создание инклюзивной площадки потребуется порядка 6,5 млн рублей.
«В крае еще нет ни одной специализированной площадки, — подчеркивает Елена Красулина. — Эти дети и их родители нуждаются в общении и поддержке. Площадка в парке поможет им собираться вместе».
Что будет ее наполнять
Ротари-клуб собрал все заинтересованные в новом объекте объединения, которые работают с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и т. д., чтобы вместе понять, какая площадка необходима.
Благотворители предполагали, что им понадобятся специальные качели и карусели с безбарьерной средой. Но они и подумать не могли, что, например, для детей с ДЦП нужен… роллердром.
«Оказывается, есть определенные методики и приспособления, которые позволяют создавать двигательную активность для детей со средней и легкой формой ДЦП, — рассказала Елена Красулина. — Для этого нужен роллердром, но с определенными углами рампы и поворотов».
Также потребуются и павильоны для переодевания и хранения инвентаря. Дело в том, что специализированные снаряды, вроде адаптивных беговелов и вертикализаторов, неудобно возить с собой. Оборудование нужно будет хранить здесь летом.
Кроме того, могут появиться «снаряды-шумелки»: на сетку повесят объекты, которые при ударе палочкой будут издавать разные звуки. Такой своеобразный ксилофон полезен детям с аутизмом. Возможно и создание приподнятой над землей песочницы, которая будет находиться на уровне инвалидной коляски.
«Чем именно будет наполнена эта площадка, зависит от архитектурного решения парка», — добавила Елена Красулина.
Новая площадка может появиться в глубине парка, там, где он граничит со стадионом «Клевченя». В публикации мы представили эскизный проект предполагаемой площадки, который сейчас есть у клуба. Его предстоит адаптировать под найденную территорию.
«Мы всей душой за то, чтобы такая площадка в нашем городе появилась. Часто общаемся с родителями и детьми, видим их боль. Они думают, что не нужны обществу, — сказала Елена Красулина. — Это люди, которые ежеминутно живут со своим горем и знают, что никто не может им помочь: все зависит только от их стремления и упорства. Наш гражданский долг что-то сделать для них».