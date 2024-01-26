28 января
﻿
Жизнь

Всемирный день таможенника — 26 января. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Ежегодно 26 января поздравляют по всему миру таможенников. Именно в этот день в 1953 году открылась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, которая теперь называется "Всемирная таможенная организация". Altapress.ru подготовил теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Поздравления с Днем таможенника в прозе

Разрешите от всей души поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Хотим выразить самую сердечную благодарность за ваш труд на границах нашей родины. И примите наши душевные пожелания. Стабильного здоровья, благополучия в жизни, успеха в делах, побольше радостных и ярких моментов в жизни и спокойных трудовых будней. С днем таможенника России.

Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать из виду и из рук. Желаю всегда быть во всеоружии, чувствовать себя бодро и быть в отличном настроении.

Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста достатка! Пусть решительный настрой и ответственное выполнение службы Вас поднимает по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Поздравления с Днем таможенника в стихах

С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Только счастье на границе
Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство
Ваш кордон пересекают,
Силы, бодрость и здоровье
Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа
Будет в радость вам всегда,
Стресс и нервные расстройства
Пусть не тронут никогда.

С праздником, таможенники,
Вас я поздравляю,
Бдительными быть
На службе вам желаю.

Тщательно, надежно
Грузы проверять,
Контрабанде даже
Шанса не давать.

Мирно и спокойно
Пусть досмотр идет,
Таможенникам нашим
Слава и почет.

С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Контролировать товар
На границе пожелаю.

Пусть любовь, достаток, счастье
Ваш кордон пересекают,
А объем добра, веселья
Неуклонно возрастает.

Ну а если быть серьезным,
То желаю силы вам,
Пусть не будет в жизни личной
Неприятностей и драм.

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Поздравления с Днем таможенника в смс

Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!

Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!

Таможенник отважный,
Сегодня праздник твой,
Пусть жизнь тебе, что важно
Преподнесёт с лихвой!

Предметов запрещённых
Не будет в багажах,
И пусть успех огромный
Преследует в делах!

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость