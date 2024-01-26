Всемирный день таможенника — 26 января. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем таможенника в прозе
Разрешите от всей души поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Хотим выразить самую сердечную благодарность за ваш труд на границах нашей родины. И примите наши душевные пожелания. Стабильного здоровья, благополучия в жизни, успеха в делах, побольше радостных и ярких моментов в жизни и спокойных трудовых будней. С днем таможенника России.
Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать из виду и из рук. Желаю всегда быть во всеоружии, чувствовать себя бодро и быть в отличном настроении.
Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста достатка! Пусть решительный настрой и ответственное выполнение службы Вас поднимает по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!
Поздравления с Днем таможенника в стихах
С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Только счастье на границе
Пропускать я пожелаю.
Пусть удача и богатство
Ваш кордон пересекают,
Силы, бодрость и здоровье
Никогда не иссякают.
Пусть нелегкая работа
Будет в радость вам всегда,
Стресс и нервные расстройства
Пусть не тронут никогда.
С праздником, таможенники,
Вас я поздравляю,
Бдительными быть
На службе вам желаю.
Тщательно, надежно
Грузы проверять,
Контрабанде даже
Шанса не давать.
Мирно и спокойно
Пусть досмотр идет,
Таможенникам нашим
Слава и почет.
С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Контролировать товар
На границе пожелаю.
Пусть любовь, достаток, счастье
Ваш кордон пересекают,
А объем добра, веселья
Неуклонно возрастает.
Ну а если быть серьезным,
То желаю силы вам,
Пусть не будет в жизни личной
Неприятностей и драм.
Поздравления с Днем таможенника в смс
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем —
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
Таможенник отважный,
Сегодня праздник твой,
Пусть жизнь тебе, что важно
Преподнесёт с лихвой!
Предметов запрещённых
Не будет в багажах,
И пусть успех огромный
Преследует в делах!
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