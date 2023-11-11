Всемирный день шопинга - 11 ноября. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Что может вмиг тоску развеять?

Что не наскучит никогда?

Конечно же — покупки делать.

Если рад шопингу всегда —

Смело могу тебя поздравить!

Сегодня — твой счастливый день.

Сегодня ты будешь бал править,

Пусть «шопиться» будет не лень.

Вот удовольствие большое —

С набитым туго кошельком

По бутикам пройтись, чтоб втрое

Стал гуще гардероб потом.



И отказать себе не в силах

В покупках важных стар и млад.

Желаю, денег чтоб хватило,

Скупать вам, люди, все подряд!