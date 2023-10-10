Всемирный день психического здоровья - 10 октября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Всемирным днем психического здоровья! Пусть ничто не нарушит внутренней гармонии и равновесия! Желаю спокойствия и уверенности в том, что жизнь прекрасна! Пусть твое душевное состояние не зависит от внешних обстоятельств! Радости тебе и удовольствия от каждой прожитой минуты!

Во Всемирный день психического здоровья желаю сохранять всегда покой и уверенность в себе, проявлять лишь добрые эмоции и искренние чувства, ценить каждый жизненный момент и дарить людям радость и улыбки. Доброго здоровья, морального и физического, благополучия и успеха в свершении дел.