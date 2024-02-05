Шоколадно-ореховая паста Nutella покорила мир своим вкусом и нежной текстурой. Она настолько понравилась людям, что ей посвятили отдельный день в году - 5 февраля. Altapress.ru рассказывает семь интересных фактов об известном лакомстве.

1. Шоколадная паста получилась случайным образом. Итальянский кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро приготовил к одному празднику большое количество шоколадно-ореховых батончиков. Но к его ужасу, они все растаяли от жары.

То ли от отчаянья, то ли же проявив гениальность, Ферреро начал намазывать растаявший шоколад на хлеб и раздавать вместо батончиков. Необычная паста так поразила покупателей, что тут же стала популярной.

2. Орехи в шоколад стали добавлять из-за ограниченного количества какао в Италии. Чтобы решить эту проблему, Ферреро стал разбавлять шоколад орехами, которых было в изобилии. Так и появился неповторимый вкус Nutella.

3. В 2007 году Нутелла заняла первое место в рейтинге журнала Forbes "10 простых идей, принесших миллиарды своим создателям".

Nutella Freepic

4. В Италии 5 февраля устраивают настоящие фестивали, посвященные Nutella. Устраивают уличные торжества и гастро-ярмарки с блюдами из шоколадно-ореховой пасты.

5. Ежегодно в Италии производят 179 тысяч тонн шоколадной пасты.

6. Nutella производят в 75 странах Европы. И в каждой стране немного отличается состав: в итальянской версии содержание сахара меньше, чем во французской. А в России добавляют пальмовое масло.

7. К чемпионату Европы по футболу в 2008 году выпустили оригинальную стеклянную банку Nutella 850 грамм в «итальянской спортивной форме».

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