25 апреля
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Жизнь

Всемирный день книг — 23 апреля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день книг и авторского права отмечают 23 апреля. Некоторые люди связывают эту дату с мистикой. Ведь именно в этот день родились или умерли такие известные писатели, как Морис Дрюон и Шекспир, Владимир Набоков и Сервантес. Altapress.ru предлагает отвлечься от конспирологии и поздравляет с праздников в прозе, стихах и смс.

Книги
Книги
Freepic

Поздравления с Днем книг в стихах

Буква к букве, слово к слову,
Так рождается строка,
От заглавия к эпилогу
Путь-дорога далека.

Заслужил весь книжный мир
И почет, и славу,
Поздравляю всех с днем книг
И авторского права.

Читатели и авторы,
Мы все — одного круга,
Пусть книга будет навсегда
Нашим лучшим другом.

Заброшен телевизор, завис интернет,
И только в торшере — горит ярко свет.
За столиком книжным, забыв обо всём,
Читаешь ты книгу свою день за днём.

Так много трудились наши кумиры,
Даря работы свои, всему миру.
Для женщин романы, неземные стихи,
Мужчин завлечь детективом смогли.

И сказки малюткам, поэмы влюблённым,
Фантастику людям весьма искушенным.
Для каждого в мире найдётся отрада,
С Всемирным днем книг и авторов права!

Повышает настроенье,
Пищу для ума дает,
Книга — это кладезь знаний,
Каждый что-то в ней найдет,
Всех читателей с днем книги
Поздравляем в этот день,
Хорошо, что ежедневно
Книжки вам читать не лень,
Вам желаем самых лучших
Повестей, романов, пьес,
Вы к бумажным фолиантам
Не теряйте интерес!

Книги
Книги
Freepic

Поздравления с Днем книг в смс

Поздравляем тех,
Кто пишет,
Издает,
И тех, кто ищет
В книгах
Мудрость и дорогу!
Пусть вам будет
Книжек много!

День авторского права
И книг мы отмечаем,
Произведений классных
Вам от души желаю.

Пусть будет вдохновение
И муза помогает,
Стремление к шедеврам
Пускай не покидает.

Гуттенберг все это начал,
Все наслышаны о нем.
Книг хороших и удачи,
Поздравляю с книжным днем!

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