Всемирный день информации - 26 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем информации в прозе
Поздравляю со Всемирным днем информации и хочу пожелать всегда владеть той самой информацией, которая откроет тебе путь к успеху, славе и победе. Пусть каждый день будет содержательным носителем только самой доброй, нужной, интересной информации. Удачи, вдохновения и больших знаний обо всём!
Информация необходима для жизни так же, как и кровь в венах: если последнее — залог здоровья физического, то первое — залог успеха в жизни вообще. Пусть у тебя всегда будет нужная информация: вовремя, в нужном объеме и рассказанная понятным языком!
Роль информации, героини сегодняшнего праздника, сложно переоценить. Она повсюду — в книгах, в интернете, ее несут к нам журналы, телевидение. И миром правит именно она. Желаю Вам в этот день — пусть необходимая, ценная информация всегда будет доступна для Вас!
Поздравления с Днем информации в стихах
Всемирный день информации праздник,
Который нельзя пропустить,
Не каждому будет под силу,
За новостями следить.
Так будьте сильны и отважны,
Ведь правду несете всем,
Удача пусть вам улыбнется,
А горя не встретить совсем.
Всегда будьте на позитиве,
И принимайте добро,
Так пусть в информации мире,
Всегда и во всем вам везло.
С днем информации! Нам пригодятся
Знания разные, что в ней заложены.
Вместе давайте сейчас улыбаться,
Счастье, успех будут точно умножены!
Пусть информация будет лишь доброй,
Дарит веселье, хорошие вести.
Чтоб на планете такой вот огромной
Жить нам прекраснее и интересней!
С Днем информации тебя я поздравляю,
Она для всех нас очень уж важна,
Мы с нею целым миром управляем,
А значит всем вокруг она нужна.
Пусть информацию вовеки
Никто не будет применять во зло,
Чтоб в каждом в мире человеке
Цвели лишь счастье и добро.
Поздравления с Днем информации в смс
Информации всемирной
Праздник отмечаем.
Ведь владение лишь ею
Двери открывает.
В курсе важных новостей
Быть всегда желаю.
С днем таким вот необычным
Я вас поздравляю.
Информации всемирный
Праздник отмечаем.
Только ей благодаря
Все на свете знаем.
Пусть вместит просторный мозг
Байты информации.
Никогда не пребывать
В чувстве вам прострации.
Информации всемирный
Отмечаем день сейчас.
Без нее прожить не можем
В современном мире час.
Достоверными пусть будут
Факты приходящие.
Новости лишь дарят радость,
Со всех мест звучащие.