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Жизнь

Всемирный день информации - 26 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

День информации отмечают по всему миру 26 ноября. Его учредила МАИ (Международная академия информатизации). В этот день поздравляют всех тех, кто работает с информационными потоками и перерабатывает не одну сотню данных. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем информации в прозе

Поздравляю со Всемирным днем информации и хочу пожелать всегда владеть той самой информацией, которая откроет тебе путь к успеху, славе и победе. Пусть каждый день будет содержательным носителем только самой доброй, нужной, интересной информации. Удачи, вдохновения и больших знаний обо всём!

Информация необходима для жизни так же, как и кровь в венах: если последнее — залог здоровья физического, то первое — залог успеха в жизни вообще. Пусть у тебя всегда будет нужная информация: вовремя, в нужном объеме и рассказанная понятным языком!

Роль информации, героини сегодняшнего праздника, сложно переоценить. Она повсюду — в книгах, в интернете, ее несут к нам журналы, телевидение. И миром правит именно она. Желаю Вам в этот день — пусть необходимая, ценная информация всегда будет доступна для Вас!

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем информации в стихах

Всемирный день информации праздник,
Который нельзя пропустить,
Не каждому будет под силу,
За новостями следить.

Так будьте сильны и отважны,
Ведь правду несете всем,
Удача пусть вам улыбнется,
А горя не встретить совсем.

Всегда будьте на позитиве,
И принимайте добро,
Так пусть в информации мире,
Всегда и во всем вам везло.

С днем информации! Нам пригодятся
Знания разные, что в ней заложены.
Вместе давайте сейчас улыбаться,
Счастье, успех будут точно умножены!

Пусть информация будет лишь доброй,
Дарит веселье, хорошие вести.
Чтоб на планете такой вот огромной
Жить нам прекраснее и интересней!

С Днем информации тебя я поздравляю,
Она для всех нас очень уж важна,
Мы с нею целым миром управляем,
А значит всем вокруг она нужна.

Пусть информацию вовеки
Никто не будет применять во зло,
Чтоб в каждом в мире человеке
Цвели лишь счастье и добро.

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

Поздравления с Днем информации в смс

Информации всемирной
Праздник отмечаем.
Ведь владение лишь ею
Двери открывает.

В курсе важных новостей
Быть всегда желаю.
С днем таким вот необычным
Я вас поздравляю.

Информации всемирный
Праздник отмечаем.
Только ей благодаря
Все на свете знаем.

Пусть вместит просторный мозг
Байты информации.
Никогда не пребывать
В чувстве вам прострации.

Информации всемирный
Отмечаем день сейчас.
Без нее прожить не можем
В современном мире час.

Достоверными пусть будут
Факты приходящие.
Новости лишь дарят радость,
Со всех мест звучащие.

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