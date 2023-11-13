Всемирный день доброты - 13 ноября. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

Спасает мир не красота,

Спасёт его лишь доброта.

Немало в мире доброты,

Внеси в нее свой вклад и ты.



Твори добро не напоказ,

Не из корысти, просто так,

Порой меняет чью-то жизнь

Любой незначимый пустяк.



Дари улыбку и тепло

И ты получишь их взамен,

Жить в этом мире без добра —

Бесцельно тратить каждый день!

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись.

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.



Желаю в День всемирный доброты

Свои ладони к солнцу протянуть,

Наполнить сердце лаской и теплом

И счастье в полной мере почерпнуть.