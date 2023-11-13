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Жизнь

Всемирный день доброты - 13 ноября. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

День доброты отмечают по всему миру 13 ноября. Его учредило «Всемирное движение доброты» — японская организация, объединившая добровольцев из разных стран.

Доброта, любовь, поддержка.
Доброта, любовь, поддержка.
СС0

Поздравления с Днем доброты в прозе

С праздником, ведь сегодня Всемирный день доброты! Дарите добро окружающим и получайте в ответ доброту, улыбайтесь чаще и получайте улыбки в ответ, делитесь радостью и радость вам обязательно вернётся!

Во Всемирный день доброты пожелаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало всё злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.

Желаю, чтобы этот мир был добр к тебе. Желаю, чтобы тебя окружали добрые люди. Ведь сегодня — Всемирный день доброты. Так пусть твоя жизнь исключает беды и ненастья. Пусть каждый день дарит улыбки и счастье!

Любовь.
Любовь.
СС0

Поздравления с Днем доброты в стихах

Спасает мир не красота,
Спасёт его лишь доброта.
Немало в мире доброты,
Внеси в нее свой вклад и ты.

Твори добро не напоказ,
Не из корысти, просто так,
Порой меняет чью-то жизнь
Любой незначимый пустяк.

Дари улыбку и тепло
И ты получишь их взамен,
Жить в этом мире без добра —
Бесцельно тратить каждый день!

Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись.
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в День всемирный доброты
Свои ладони к солнцу протянуть,
Наполнить сердце лаской и теплом
И счастье в полной мере почерпнуть.

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Поздравления с Днем доброты в смс

В день всемирной доброты,
Вам улыбок я желаю
В сердце больше теплоты,
От души Вас поздравляю.

Позабудьте все обиды,
Делайте Вы лишь добро.
Искренне всегда любите
И забудьте слово «зло»

Давайте будем добрее
В этот день и всегда.
Пусть будет сердцу теплее,
Живет в душе доброта.

Хороших праздников больше,
И ярких светлых минут.
Мечта пусть станет возможной,
Проложит к счастью маршрут!

Пусть несет День доброты
Море счастья и успехов,
Исполняет все мечты,
Чаще радует со смехом!

Пусть во всем тебе везет,
Дарит жизнь полно открытий,
Ждут победы круглый год,
И полно больших событий!

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