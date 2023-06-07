Всемирный день бега - 7 июня. Спортивные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем бега в прозе
От всего сердца желаю богатырского здоровья, спортивных успехов и неиссякаемого второго дыхания. Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями, рекордами и победами. Всегда добивайся высот, будь собой, развивайся и совершенствуйся. Терпения, удачи и оптимизма во всех твоих начинаниях. Пусть фортуна следует за тобой по пятам.
Поздравляю с днем бега! От чистого сердца желаю всего наилучшего. Пусть вся твоя жизнь будет полна счастья, здоровья и новых спортивных достижений, пусть каждый день приносит радость и позитив. Желаю тебе никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым успехам.
Дорогой ты наш спортсмен! Поздравляем тебя! Желаем тебе новых достижений, успеха, здоровья и легких тренировок. Пусть твое трудолюбие и упорство всегда приносят тебе желаемый результат и выводят тебя на высший уровень. А наградой пусть будет тебе сила духа, здоровье и красота.
Поздравления с Днем бега в стихах
Пусть будет всё о чем мечтаешь,
Высокий самый пьедестал,
Победы, кубки, достижения,
И ты великим самым стал!
Ведь спорт с тобою в твоей жизни,
Как воздух, солнце и вода,
Живи и занимайся спортом —
Сегодня, завтра и всегда!
В спорте чтоб достичь побед,
Нужны сотни тренировок.
Тебе равных в этом нет,
Ты силен, отважен, ловок!
Но сейчас пришла пора,
Просто сделать передышку,
Поздравления с утра
Принимать, надев улыбку!
Набирайся новых сил,
Бей спортивные рекорды,
Чтобы каждый день твой был
Все успешней год от года!
Бей рекорды, ставь свои, целей достигай,
Никогда и ни за что, рук не опускай.
Пусть успех с тобой всегда, за руку идет,
И удача не подводит, двигайся вперед!
Пусть здоровье крепкое будет у тебя,
И поддержкой верною, станет вся семья.
Поздравления с Днем бега в смс
Только лучших достижений,
Только правильных побед
В день бега пожелаю
Я вперед на много лет.
Пусть здоровье будет крепким,
Воля твердой, как алмаз,
И в любом соревнованье
Ты покажешь высший класс!
Настроя боевого
Желаю я тебе!
Удачи и задора,
Везения в судьбе.
Идти к большим высотам,
Держать свой ориентир,
Не знать победам счета,
Любить прекрасный мир!
Побеждай и бей рекорды,
Достигай высот всех в спорте!
Перспектив больших, успеха,
Первым к финишу доехать,
Добежать, дойти желаю.
С днем бега поздравляю!
Будь здоров и энергичен,
Счастлив и оптимистичен.