Всемирный день бега - 7 июня. Спортивные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть будет всё о чем мечтаешь,

Высокий самый пьедестал,

Победы, кубки, достижения,

И ты великим самым стал!



Ведь спорт с тобою в твоей жизни,

Как воздух, солнце и вода,

Живи и занимайся спортом —

Сегодня, завтра и всегда!

В спорте чтоб достичь побед,

Нужны сотни тренировок.

Тебе равных в этом нет,

Ты силен, отважен, ловок!



Но сейчас пришла пора,

Просто сделать передышку,

Поздравления с утра

Принимать, надев улыбку!



Набирайся новых сил,

Бей спортивные рекорды,

Чтобы каждый день твой был

Все успешней год от года!