Все вымысел, кроме канарейки. Водевиль про популярного комедийного персонажа покажут в Музыкальном театре

Премьера водевиля про знаменитого комедийного персонажа «Подлинная история поручика Ржевского» состоится в Музыкальном театре Алтая 4-5 апреля в 18:30 и 6 апреля в 17:00. Зачем сцену оформили покосившимися античными колоннами, чья музыка будет звучать и почему постановка может стать одной из самых харизматичных на малой сцене — читайте в нашем материале.

Дружба, зависть и любовь

Поручик Ржевский — популярный в СССР, затем в России и других странах СНГ юмористический персонаж, собирательный образ гусара с вульгарными замашками в аристократической среде.

Он не единожды становился героем комедийного кино, иногда меняя имена и немного – характер. А впоследствии петербуржцы – композитор Владимир Баскин и режиссер Алексей Серов – создали водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» по одноименному фильму. Спектакль за последние 15 лет успели сыграть не только на российских сценах (Хабаровск, Волгоград, Нижний Новгород, Иваново), но и в Беларуси.

Наконец до постановки добрались и в Алтайском музыкальном театре. По сюжету поручик Ржевский (Андрей Булгаков) вместе со своим другом корнетом Оболенским (Михаил Басов) возвращается с войны 1812 года в родной дом – к суетливой и очень любящей матери (Зинаида Черных, Ирина Басманова) и непосредственной экономке Глафире (Мария Максимова, Юлия Пермякова).

Ржевский еще не знает, что корнет, завидуя удачам и подвигам поручика, написал под псевдонимом книгу баек и анекдотов о его вымышленных похождениях, которая разошлась по России.

Отец невесты Ржевского граф Базаров (Юрий Голубев, Иван Остапенко) и слышать не хочет о таком женихе для своей Натали (Ксения Ильина, Матрена Федулова). Ржевскому придется доказать, что все описанное в книге — вымысел (кроме, пожалуй, выжатой в чай вместо лимона канарейки).

Полная отдача

По словам главного режиссера Татьяны Столбовской, спектакль подготовили быстро. Долго думать, чем обновить репертуар малой сцены, не пришлось: из закромов достали добрый и светлый, но немного забытый жанр – водевиль.

Как жанр, водевиль особенен тем, что в нем у всех все хорошо заканчивается. Спектакль насыщен юмором, который, по большей части, основан на харизматичной игре всех задействованных актеров.

«Подлинная история поручика Ржевского». Из архива Музыкального театра

Нельзя не отметить мимику, убедительные интонации и полную отдачу Ильи Зуева, сыгравшего полковника Льва Панина — любителя выпить и побалагурить. Дарьи Горностаевой, которая на сдаче спектакля играла Татьяну, его дочь (Анна Кожевникова в другом составе), ужасно комично пыталась упасть в обморок — безуспешно. И Марии Максимовой, сыгравшей жену полковника (в другом составе – Юлия Пермякова), – предприимчивую женщину, у которой «все возможно».

Неустойчивость и хорошая музыка

Декорации, на первый взгляд, не совсем соотносятся с содержанием спектакля: покосившиеся античные колонны и статуи в комичном исполнении. Однако по задумке сценография символизирует неустойчивое состояние России во время войны 1812 года.

«Все мужчины тогда ушли на войну, на долгое время оставив свой быт, свои усадьбы. И вся аристократическая роскошь накренилась», — объясняет Татьяна Столбовская.

Но декорации при этом не выглядят пессимистично, даже наоборот: яркие подсолнухи, зеленая трава, журчащий фонтан, к слову, с настоящей водой и подсветкой.

«Подлинная история поручика Ржевского». Из архива Музыкального театра

Сопровождает все это музыка уже упомянутого композитора Владимира Баскина.

«Наша публика пока с ним знакома не так близко, но, надеюсь, он полюбится нашим зрителям. У него очень мелодичная, разнообразная, качественная музыка и хорошие стихи», — считает главный режиссер.

Помимо апреля, показы также пройдут 1 мая в 17:00 и 22 мая в 18:30.

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